La DO Penedès lamenta que el sector vinícola haya quedado fuera de la reducción de aranceles

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell Regulador de la DO Penedès "ve con recelo" el acuerdo arancelario entre la Unión Europea y Estados Unidos del 15%, después de que el sector vinícola quedara excluido de los aranceles reducidos del 2,5%, en el que han sido incluidos otros productos del sector agrario, informa en un comunicado este lunes.

El presidente de la DO Penedès, Joan Huguet, ha afirmado que este porcentaje de arancel "es muy alto y en muchos casos querrá decir que las bodegas tendrán que hacer descuentos importantes a sus distribuidores estadounidenses para compensar estos aranceles".

Huguet también apunta que el cambio dólar/euro también perjudica la venta de productos europeos a EE.UU, "ya que el consumidor americano debe pagar más dinero por una botella de vino europea".

Además, destaca que por lo general, los vinos de la DO Penedès que se comercializan en EE.UU. son de alta gama y representan un 2% del total de ventas de los vinos amparados por la DO Penedès.

Por eso, DO Penedès se suma a otras voces del sector vinícola para pedir una solución que "permita mantener el flujo comercial sin nuevas barreras".