La DO Penedès, "primera DO del mundo" con el 100% de sus vinos ecológicos

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La DO Penedès es la "primera Denominación de Origen del mundo con el 100% de sus vinos ecológicos" desde la vendimia 2025, en la que todos los vinos amparados por esta DO son completamente ecológicos, informa en un comunicado.

Lo han presentado este jueves en Barcelona el presidente de la DO Penedès, Joan Huguet, junto al director general del Incavi, Joan Gené; el president de la IGP Gall del Penedès, Enric Ferré; el sommelier Ferran Centelles y el cocinero Oriol Llavina.

En 2020, durante la pandemia, esta DO empezó a redactar su Plan Estratégico 2021-30 entre viticultores, bodegas, restauradores, distribuidores y consumidores: el eje era el cuidado del territorio y la sostenibilidad, con énfasis en la agricultura ecológica y regenerativa, combatir el cambio climático y preservar la biodiversidad.

Sus vinos ecológicos se elaboran con uva certificada, con procesos que limitan el uso del sulfuroso y evitando todo producto no autorizado por la normativa europea, y todos están certificados y auditados por el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).

Además, las bodegas y viticultores de la DO trabajan para reducir las emisiones de CO2, generar energías renovables y capturar carbono en las viñas mediante cubiertas vegetales y prácticas regenerativas.