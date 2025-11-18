Doce proyectos optan al Premi a l'Emprenedoria i a la Creativitat de aGOe

GIRONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de doce proyectos se han presentado en la cuarta edición del Premi a l'Emprenedoria i a la Creativitat, convocado por la Associació Gironina d'Orientació Empresarial (aGOe), informa la organización en un comunicado este martes.

Los proyectos serán valorados por el jurado, compuesto por dos representantes de aGOe, dos miembros en representación de la Cámara de Comercio de Girona, dos representantes de la UdG y dos representantes del mundo empresarial.

El veredicto se dará a conocer durante la gala de entrega del premio, que se celebrará el próximo enero, y la dotación económica es de 2000 euros para el primer premio, y de 1000 euros para el accésit.

El presidente de aGOe, Joan Cos, ha destacado "la calidad y variedad" de los proyectos presentados y ha asegurado que todos ellos se acompañan de un plan de negocio sólido y se caracterizan por la innovación y la creatividad, en sus palabras.

Algunos de los proyectos presentados proponen nuevos productos para introducir en el mercado, otros ofrecen aplicaciones ideadas para facilitar la vida de las personas y otros tienen por objetivo el asesoramiento o el apoyo en el funcionamiento de las empresas.