Docentes en huelga cortan la N-340 en Amposta (Tarragona) en ambos sentidos de la marcha

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación de docentes en huelga en el primer día del curso escolar corta este martes la N-340 a la altura de Amposta (Tarragona) en ambos sentidos.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, el corte está provocando retenciones.

Durante la mañana también se han producido incidencias por los cortes en la Ronda de Dalt y Litoral de Barcelona, así como la Gran Via y carreteras como la AP-7, C-32, C-55 y C-60, si bien ya se ha podido restablecer el tráfico.