DocentsCAT pide al Parlament una ley para blindar el catalán en la escuela tras el fallo del TSJC

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de profesores de Lengua y Literatura Catalana DocentsCAT ha criticado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), de ejecutar provisionalmente la sentencia que anuló parcialmente el decreto del régimen lingüístico educativo catalán, y pide al Parlament que impulse una ley para blindar el catalán en la escuela.

En un comunicado este lunes, ha insistido que "el castellano no es una lengua en peligro ni en Catalunya ni en la enseñanza, el catalán sí" y exige a la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, una respuesta pública, clara e inmediata, dice.

Critica que detrás de la sentencia esté la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), que, según ellos, no defiende el bilingüismo sino "la imposición del castellano y el desmantelamiento de la inmersión lingüística", y opinan que se trata de una operación política y judicial contra el catalán.