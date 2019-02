El Doctor Music Festival suma a Behemoth, Berri Txarrak, Anathema y Hawkind

Publicado 14/02/2019 13:27:25 CET

LLEIDA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Doctor Music Festival, que se celebrará del 11 al 14 de julio en Escalarre (Lleida), ha incorporado a Behemoth, Berri Txarrak, Anathema, Sôber, Hawkind y Yoghourt Daze, ha informado este jueves el festival en un comunicado.

Los polacos Benemoth y la banda de metal alternativo Sôber se han sumado a la jornada del viernes 12; Berri Txarrak en su gira de despedida y Anathema a la del sábado 13, y los británicos Hawkind y Yoghourt Daze, en su vuelta tras 15 años, el domingo 14.

Estas nuevas incorporaciones se suman a las ya confirmadas de The Strokes, Rosalía, The Smashing Pumpkins, The Good The Bad and The Queen, Greta Van Fleet, The Prodigy, Primal Scream, Els Pets, The Chemical Brothers, Sopa de Cabra y King Crimson, entre otros.