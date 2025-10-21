La DOP Oli de l'Empordà inicia una cosecha que prevé "mejor" que las anteriores - EMPORDÀLIA

GIRONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Oli de l'Empordà (Girona), Simón Casanovas, ha destacado en el inicio de la cosecha de olivo que prevé una campaña "mejor que la de los años anteriores", informa la organización agrícola en un comunicado este martes.

Después de años de inestabilidad y con una sequía que ha afectado a la producción de olivos, este año la climatología ha dado un respiro a la producción: "Las lluvias y condiciones climáticas moderadas aseguran un buen rendimiento y una cosecha superior", ha subrayado Casanovas.

También ha puesto en valor la pluviometría en el territorio, alegando que las lluvias de finales de 2024 "ayudaron a que los olivos tengan un buen brote y floración".