Dos detenidos en Tarragona por intentar robar la carga de 17 camiones a los que cortaron la lona

TARRAGONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido la madrugada de este miércoles a dos hombres de 34 y 44 años por presuntamente intentar robar la carga de 17 camiones, que estaban estacionados en áreas de servicio y a los que les llegaron a cortar las lonas de sus remolques, informan en un comunicado este miércoles.

Los hechos han sucedido cerca de las 01.40 horas cuando una patrulla llegó al área de servicio del punto kilométrico 237 y vieron a dos individuos salir corriendo y esconderse, pero los agentes pudieron interceptarlos a pesar de ofrecer una fuerte resistencia.

La policía catalana mantiene abierta una investigación por la implicación de un tercer ladrón que consiguió huir del lugar con un vehículo a gran velocidad, y en cuanto a los dos detenidos --uno con siete antecedentes-- está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.