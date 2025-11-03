Dos estudiantes de la UB diseñan la aplicación WardUs para mejorar la seguridad ciudadana

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes del doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática de la Universitat de Barcelona (UB), Roger Ayala y Adam El Messaoudi, han diseñado la aplicación móvil gratuita WardUs que pretende mejorar la seguridad ciudadana.

La iniciativa ha contado con el apoyo de StartUB!, la unidad de emprendimiento de la UB que promueve proyectos "innovadores" surgidos de la comunidad universitaria, informa la UB en un comunicado de este lunes.

Está disponible en Play Store y App Store y pretende ser "una herramienta de protección ciudadana que contribuye también a crear entornos universitarios más seguros", por lo que la plataforma SocUB --que pone al alcance de la comunidad UB los principales servicios y funciones de la universidad-- ha incorporado un acceso a WardUs.

Apretando un botón durante tres segundos, WardUs permite enviar una alerta a los contactos de confianza previamente definidos, así como a otros usuarios de la app que estén cerca y a los cuerpos policiales que colaboren, compartiendo la ubicación en tiempo real.

También da la posibilidad de grabar audio y vídeo del incidente en el mismo momento en el que se activa la alerta, material que "podrá utilizarse después como una prueba objetiva para posibles intervenciones policiales y judiciales".