Dos heridos en el incendio de un edificio en el barrio de Les Corts de Barcelona

BARCELONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un edificio de la calle Loreto del barrio de Les Corts de Barcelona durante la madrugada de este martes ha dejado dos personas heridas, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

El incendio se inició a las 4.30 horas y hasta el lugar se desplazaron 12 dotaciones de los Bombers de Barcelona, que extinguieron las llamas y revisaron la estructura del edificio, así como efectivos de la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) y de los Mossos d'Esquadra.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) activó 3 ambulancias y trasladó al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona a dos personas, según ha avanzado 'Betevé', en estado menos grave.