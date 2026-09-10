Archivo - Dos iniciativas de la Diputación de Barcelona, finalistas a los premios NovaGob Excelencia 2026 - DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Local.IA' y el programa 'Treball, Talent i Tecnologia (TTT)' de la Diputación de Barcelona han sido seleccionados como finalistas de los premios NovaGob Excelencia 2026 que reconocen las iniciativas "más innovadoras" en el ámbito de la administración pública.

En un comunicado este jueves, la corporación ha explicado que 'Local.IA' ayuda a las administraciones públicas a desplegar la inteligencia artificial de manera responsable y ética y que es finalista en la categoría de transformación digital.

Mientras que el programa TTT, que opta al galardón de la categoría al proyecto más transformador, trabaja para la inserción laboral en sectores que están viviendo una "profunda revolución tecnológica".

La decisión final la tomarán los usuarios, que pueden votar hasta el 22 de septiembre a través de la web de los premios, y los ganadores se conocerán en una gala final el 10 de diciembre en Madrid.

Más de 170 candidaturas procedentes de 100 instituciones públicas de España y América Latina han participado en esta edición de los reconocimientos.