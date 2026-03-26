Dos muertos en un camión incendiado en un accidente en la C-25 en Santa Coloma de Farners (Girona)

GIRONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto este jueves tras colisionar e incendiarse dos camiones, uno de ellos parcialmente y el otro totalmente, en la C-25 a la altura de Santa Coloma de Farners (Girona) en sentido Vic (Barcelona).

En un comunicado del Servei Català de Trànsti (SCT), han explicado que los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del accidente a las 14.43 horas y que los dos fallecidos viajaban en el camión que se ha quemado completamente.

El conductor y único ocupante del otro vehículo lo han trasladado en estado menos grave en un helicóptero medicalizado al Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

El incendio, que ya se ha extinguido, también se ha propagado hasta el arcén de la vía y, según el cuerpo de Agents Rurals, habría afectado una superficie de 0,5 hectáreas.

Tras la colisión, que ha obligado a cortar la vía en sentido Vic, se han activado 9 patrullas de los Mossos d'Esquadra, un helicóptero medicalizado y 2 unidades del Sistema de Emergències Mèdiques (SEM), y 12 dotaciones de los Bombers de la Generalitat.