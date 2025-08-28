Dos nuevos buses conectarán El Vendrell y Calafell (Tarragona) con Barcelona desde el lunes

Archivo - Un bus, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat pondrá en marcha el próximo lunes dos nuevas líneas interurbanas de autobús que conectarán El Vendrell y Calafell (Tarragona) con Barcelona, según ha informado este jueves en un comunicado.

Una de las líneas es la 411, que enlazará El Vendrell con Barcelona --con entrada por la Avenida Diagonal-- y ofrecerá cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables.

La otra línea es la 310, que enlazará Calafell, Segur de Calafell, Cunit, Cubelles y Barcelona --con entrada por la Gran Via-- y ofrecerá también cuatro expediciones por sentido de lunes a viernes laborables.