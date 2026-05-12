Duch afirma que "aún hay mucho trabajo por hacer" en la UE y que Catalunya quiere contribuir

El conseller de Unión Euriopea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una conferencia de Amics del País - GOVERN

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que en la UE se están haciendo cosas bien, pero ha avisado de que "aún hay mucho trabajo por hacer", y ha añadido que Catalunya quiere contribuir.

En un comunicado este martes, la Conselleria ha explicado que Duch ha pronunciado una conferencia en el marco del ciclo 'Europa, ara què?', organizado por Barcelona Tribuna de la entidad Amics del País en el Palau Macaya de Barcelona.

"Europa se debe adaptar a un mundo completamente diferente que ha involucionado", ha sostenido el conseller, y ha añadido que esta adaptación no es un ejercicio académico sino una cuestión de necesidad inmediata.

Ha sostenido que el mundo ha pasado "de la policrisis a la multipolicrisis", con las guerras de Ucrania y el Golfo y el debilitamiento de la relación con Estados Unidos en términos comerciales y de seguridad.

MODELO EUROPEO "EN PELIGRO"

Duch ha advertido de que está "en peligro" el modelo europeo basado en valores como la dignidad humana, la democracia y la solidaridad.

El conseller ha puesto ejemplos de cómo ha reaccionado Europa y las cosas que "está haciendo bien" y también ha enumerado las cosas que quedan por hacer, como ganas soberanía estratégica, reforzar la gobernanza d ela UE, prepararse para nuevas ampliaciones y completar el mercado interior.

El conseller ha señalado que Catalunya puede aportar capacidad industrial, innovación científica, "un cierto liderazgo en investigación y tecnología, la potencia exportadora" y diversidad cultural y lingüística.

Ha recetado a la UE tener una hoja de ruta, medios y voluntad política: "Catalunya debe ser capaz de estar presente allí donde se tomen las decisiones, y conseguir que se la escuche mucho más", ha zanjado.