Duch defiende la financiación para "compartir más prosperidad" a nivel europeo e internacional

El conseller de la UE y Acción Exterior, Jaume Duch, interviene tras su reunión con la primera ministra de Gales, Eluned Morgan, a 7 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). La reunión se produce para firmar un acuerdo de colaboración entre Gale - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido que el nuevo modelo de financiación permitirá "crear y compartir más prosperidad con toda la ciudadanía y hacer progresar el país, también a nivel europeo e internacional".

En un mensaje en 'X' este viernes recogido por Europa Press, el conseller ha asegurado que el acuerdo para un nuevo modelo de financiación es "sin duda una gran noticia para Catalunya y su Govern".

El pacto, alcanzado este jueves entre el Gobierno central y ERC, supondrá "más recursos" para Catalunya, ha subrayado el conseller.