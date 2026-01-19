Duch ofrece Catalunya para acoger agencias de la ONU tras la retirada del apoyo de EE.UU.

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en un desayuno informativo. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha ofrecido Catalunya para acoger agencias de Naciones Unidas "que quieran o necesiten buscar un nuevo emplazamiento", después de que Estados Unidos haya anunciado la retirada de su apoyo a varias de las agencias de la ONU.

Así se ha pronunciado en un desayuno informativo este lunes organizado por Nueva Economía Forum, que ha comenzado con un minuto de silencio y el pésame de Duch a los familiares y amigos de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Duch también ha trasladado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "está bien, está con ánimo, con muchas ganas de volver al trabajo" después de ser hospitalizado el sábado tras sufrir un déficit motor y dolor, y ha añadido que ahora le toca centrarse en su rehabilitación.

El conseller ha asegurado que la acción exterior también se puede ejercer desde Catalunya, que "podría ser, por qué no, el hogar de alguna de estas organizaciones internacionales que son ahora mucho más necesarias que nunca".

Duch ha explicado que, por ahora, ha habido "contactos informales" sobre esta posible acogida de agencias de Naciones Unidas, que se produjeron cuando viajó a finales de septiembre de 2025 a Nueva York, durante la celebración de la Asamblea de la ONU.

"No fuimos mucho más allá de estas discusiones, pero yo sí que pienso que en los próximos meses deberemos continuar este diálogo y ver si esto, en su momento, no digo que esto tenga que pasar mañana por la mañana, en su momento pueda haber alguna operación de este tipo", ha detallado Duch.

GROENLANDIA

El conseller ha asegurado que los europeos no se pueden permitir "ni ser ingenuos ni ir divididos" ante una eventual invasión por parte de Estados Unidos de Groenlandia, y ha apostado por una UE más integrada, más autónoma y más convencida de sus valores democráticos, lo que ha denominado como un rearmamiento moral.

Ha avisado de que si el anuncio de invadir Groenlandia por parte de Estados Unidos se materializara "tendría consecuencias muy importantes, primero para la OTAN, por tanto para las relaciones transatlánticas, pero también para la UE y también para Ucrania y la guerra en Ucrania".

Preguntado por si considera que la UE debe negociar con Estados Unidos sobre Groenlandia, ha respondido que la UE debe dejar clara su posición de que se debe respetar el derecho internacional y la integridad territorial de Groenlandia, y ha añadido que el lugar donde discutir sobre la seguridad en el Ártico es la OTAN.

"Debemos ser capaces de mantener el vínculo transatlántico", ha defendido Duch, que ha señalado que no se quiere ni plantear el escenario de un posible uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en Groenlandia.

También ha defendido que modificar la unanimidad en la toma de decisiones en el seno de la UE, y ha señalado que en este sentido ya está habiendo cambios: "En estos últimos días hemos visto declaraciones que no han firmado los 27 pero que se han hecho igualmente. Hemos visto decisiones que se han tomado sin que todos los 27 estuviesen de acuerdo, pero se han tomado igualmente".

El conseller ha asegurado que eso muestra que la UE, cuando hace falta, es capaz de "adaptarse a situaciones nuevas", y ha insistido en que esto se irá consolidando en el futuro ya que la UE necesita, a su juicio, tomar decisiones de manera más rápida y ágil.

PLAN DE ACCIÓN EXTERIOR, "PLAN DE PAÍS"

Duch ha explicado que desde su Conselleria están trabajando en el nuevo Plan de Acción Exterior 2026-2029, que tendrá que aprobarse después en el Parlament, y ha asegurado que quiere que sea un "verdadero plan de país".

Ha destacado que buscarán contar con las aportaciones de "diferentes instituciones, universidades, centros de investigación, organizaciones empresariales, sindicatos y otras entidades vinculadas a la acción exterior" que puedan ayudar a su redacción y a su posterior ejecución.

Será un documento que guiará la acción exterior de Catalunya en los próximos años: "Queremos que sea un plan, un mapa lo más abierto y lo más participativo posible" para afrontar los retos que vendrán en los próximos años, ha subrayado Duch.