Duch pide a la Comisión Europea garantizar el protagonismo de las regiones en el futuro de la UE

El conseller Jaume Duch - GOVERN

BARCELONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha participado este martes en una reunión entre la Euroregió Pirineus Mediterrània (EPM) y el vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, a quien ha pedido garantizar un papel protagonista de las regiones en el futuro económico de la Unión Europea (UE).

Duch ha defendido la necesidad de que las regiones ejerzan su "influencia" para conseguir una política de cohesión sólida, dotada de un presupuesto suficiente: "En un momento en el que a la UE no le sobra ningún aliado, todas las regiones debemos ser capaces de dar un paso adelante", informa el Govern en un comunicado.

Por otro lado, el conseller también ha hablado del tema de la pesca, y ha señalado que el reparto de cuotas y capturas pesqueras en el Mediterráneo para 2026 es un tema que preocupa especialmente a Catalunya, y ha recordado que el Govern ha defendido al sector desde el primer momento, en sus palabras.