Duch sostiene que las regiones "dan legitimidad y credibilidad al proyecto europeo"

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, durante su intervención en la 53 Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) en Barcelona - GOVERN

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido que las regiones europeas sean tratadas como piezas estructurales porque son las que "dan legitimidad y credibilidad al proyecto europeo".

Lo ha dicho este viernes durante su intervención en la 53 Asamblea General de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) en Barcelona, en que ha abogado porque se las trate "no como meras gestoras".

"El futuro de los europeos, del continente y de nuestra Unión se decidirá en parte por la capacidad de las regiones de actuar y de influir", ha dicho el conseller.

FUERZA VERSUS NORMA

Duch ha abordado los principales retos globales expresando que la etapa actual está marcada por la capacidad de ejercer la fuerza, más que por las normas: "Las reglas del derecho internacional y de convivencia entre los estados del mundo son cuestionadas".

Ha afirmado que para ello la UE es más que un mercado, un escudo democrático, y que es "muy difícil de imaginar una democracia en Europa sin una UE fuerte y que funcione".

Ha alertado de las erosiones internas que detecta en la Unión, ha citado la polarización, la desinformación, la dependencia tecnológica y el descrédito institucional; y ha situado como principales "frentes inmediatos" la regulación financiera, la regulación tecnológica y de la IA y las inversiones en seguridad y defensa.