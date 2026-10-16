Duncan Jones regresa al Festival de Sitges con la cinta de animación 'Rogue Trooper'

El director Duncan Jones firma autógrafos en el Festival de Sitges - EUROPA PRESS

SITGES (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El director Duncan Jones ha regresado al Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, donde su filme de ciencia ficción 'Moon' se llevó el premio en 2009, con la película de animación 'Rogue Trooper'.

"Es fantástico volver a Sitges tras 'Moon'. Me gustó venir la primera vez", ha dicho en la proyección de la película, su primera incursión en el cine de animación y que adapta un cómic de la revista '2000 AD'.

En la película, que se pasa en la sección fuera de concurso Sitges Collection, 19 es un soldado de Infantería Genética que cae accidentalmente tras las líneas enemigas en medio de una operación militar secreta.

Con las identidades de sus compañeros fallecidos guardadas en biochips que lleva en su rifle, mochila y pistola, 19 debe informar a sus superiores de que la misión se ha ido al traste.

El productor Ben Smith ha asegurado que la película está hecha "sin IA, solo talento humano" en un proyecto en el que han trabajado 4 años.

La cinta de animación está aderezada con una potente banda sonora, con clásicos de los 80 y 90, así como la presencia de temas de Edith Piaf.