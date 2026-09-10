La duplicación de vía ferroviaria Parets-La Garriga (Barcelona) funcionará a principios de 2027

Archivo - Santano y Paneque durante la visita de obras - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha anunciado este jueves que las obras de duplicación de vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona), con una inversión de 182 millones, entrará en servicio a principios del próximo año, informa el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Santano, acompañado de la consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado en Granollers (Barcelona) que se trata de "una de las grandes obras del Plan de Rodalies" y reafirma la apuesta del Ministerio para ofrecer a los usuarios de los servicios ferroviarios de proximidad nuevas instalaciones con mayores niveles de modernidad, seguridad, calidad, resiliencia, sostenibilidad y accesibilidad.

La actuación permitirá dotar de vía doble a este tramo de 18 km, además de nuevas instalaciones de vía, electrificación, señalización, comunicaciones y sistemas de gestión del tráfico.

Santano ha afirmado que la accesibilidad se verá garantizada en las estaciones de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, Les Franqueses del Vallès y La Garriga gracias a la instalación de ascensores y la eliminación de pasos a nivel entre andenes, incrementándose asimismo la seguridad con la instalación de nuevos cerramientos y equipamientos.

Durante estos primeros 11 meses, se han completado las actuaciones de plataforma e infraestructura, entre las que destacan la construcción de 8 viaductos ferroviarios; 6 pasos superiores y 9 pasos inferiores para garantizar la permeabilidad de la infraestructura; 5 km de muros perimetrales, y 20 obras de drenaje transversal.