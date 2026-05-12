Ecoembes se incorpora a Foment del Treball para aportar conocimiento en gestión de residuos

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el gerente de Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares de Ecoembes, Xavier Balagué - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y el gerente de Catalunya, Comunidad Valenciana y Baleares de Ecoembes, Xavier Balagué, han firmado la incorporación de la empresa en la patronal para aportar conocimiento en sostenibilidad y gestión de residuos, informa la organización en un comunicado este martes.

Esta colaboración "permitirá abordar los nuevos retos normativos y de sostenibilidad" vinculados a la gestión de residuos y los envases.

Además, refuerza la apuesta de la patronal por integrar la sostenibilidad como eje estratégico de la competitividad empresarial.