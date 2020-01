Ecologistas piden a Colau reducir las emisiones un 7,6% conforme las reclamaciones de la ONU

Publicado 15/01/2020 13:06:12 CET

Barcelona declarará este miércoles la emergencia climático en un acto institucional

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Movimientos por el Clima han pedido al Gobierno municipal de Barcelona, liderado por la alcaldesa Ada Colau, impulsar las acciones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 7,6%, tal como reclama la comunidad científica en el último informe de la ONU.

En un comunicado, han asegurado que "analizarán en detalle" las medidas que presentará este mismo miércoles Colau en la Declaración de Emergencia Climática, que se decretará en un acto institucional a las 18 horas en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático.

En relación a las medidas que Colau ha solicitado al Puerto y al Aeropuerto, Movimientos por el Clima ha reclamado, además, la suspensión cautelar de las obras de ampliación del Puerto, así como de las líneas de vuelos y las rutas marítimas, y ha celebrado la propuesta de eliminar vuelos cortos con alternativa ferroviaria.

Han reclamado aplicar una tasa anticontaminación en forma de "peaje urbano" que grave a los vehículos de alta ocupación y sea gratuita para turismos con tres o más ocupantes y personas con movilidad reducida, y han lamentado que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no reduzca los vehículos drásticamente, según ellos.

Los Movimientos por el Clima están formados por las organizaciones Climacció, Families For Future Barcelona, Fridays For Future Barcelona, Moviment per la Justícia Climàtica y Rebel·lió o Extinció Barcelona, que también piden crear un comité independiente que haga un seguimiento de las medidas decretadas en la ciudad.