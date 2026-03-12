La economía catalana desacelerará en 2026 al pasar de un 4% de crecimiento a un 2,4%, según Foment

La patronal ha presentado este jueves su informe 'Informe de Cojuntura Econòmica' del mes de marzo. - FOMENT

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya podría pasar de anotar un ritmo de crecimiento cercano al 4% a situarse en uno cercano a un 2,4% en 2026, en paralelo a la evolución de la economía española, que se desaceleraría desde una tasa de crecimiento de un 3,7% hasta situarse cerca del 2,6%, explica Foment del Treball en un comunicado este jueves.

Esta es una de las conclusiones del 'Informe de Conjuntura Econòmica' del mes de marzo elaborado por la patronal, en el que ha destacado que las economías catalana y española afrontarán en 2026 una fase de crecimiento "todavía sólido, pero claramente más moderado" tras el dinamismo registrado en 2024 y buena parte de 2025.

La patronal explica que el contexto internacional evoluciona hacia un escenario de crecimiento más contenido, con menos impulso global y de "normalización" de las políticas económicas, lo que condiciona el ritmo de crecimiento de la economía catalana y del conjunto de España en 2026.

DEMANDA INTERNA

A pesar de esta desaceleración, explica el informe, el crecimiento de España se sustenta aún principalmente a través de la demanda interna, con el consumo de los hogares aún en tasas elevadas gracias a la mejora del mercado laboral y la recuperación del poder adquisitivo.

En el conjunto de España, el empleo en el cuarto trimestre de 2025 aumentó en 605.400 personas, un 2,8% más, y la tasa de paro descendió a un 9,9%, mientras que en Catalunya la tasa de paro se situó alrededor de un 8,2%, "consolidando el mercado laboral como uno de los principales apoyos de la actividad económica".

SECTOR EXTERIOR

Respecto al comercio, la patronal confía en que este "mantiene un comportamiento resiliente", con crecimientos tanto en las exportaciones como en las importaciones.

Foment afirma, sin embargo, que las compras al exterior avanzan a un ritmo superior que las ventas, tanto en el conjunto de España como en Catalunya, lo que está reduciendo la aportación neta del sector exterior en el crecimiento de ambas economías, que transitan a un patrón "más dependiente del mercado interno y con un menor apoyo externo".

Desde la óptica sectorial, la patronal destaca una "recomposición progresiva del patrón de crecimiento": mientras la industria recupera tracción y la construcción mantiene un dinamismo elevado, y el sector servicios, pese a seguir creciendo, modera su expansión y deja de liderar el crecimiento agregado anotado en los ejercicio previos.

GEOPOLÍTICA

La patronal también ha efectuado un análisis específico sobre los posibles impactos del conflicto en Oriente Medio, "que constituye actualmente uno de los principales riesgos geopolíticos para la economía mundial", explica.

"Aunque el peso del comercio directo en Catalunya con Oriente Medio es relativamente limitado, los efectos indirectos del conflicto podrían ser relevantes a través del encarecimiento de la energía, las disrupciones logísticas en el comercio internacional y el impacto sobre determinados sectores intensivos en energía", detalla Foment.

En este contexto, la patronal ha destacado la importancia de reforzar la seguridad energética, diversificar proveedores y culminar la transición energética para reducir así la "vulnerabilidad" de las economías europeas ante los choques energéticos globales.