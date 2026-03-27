Economistas catalanes prevén una "desaceleración progresiva" de la economía por la guerra en Irán

El decano del Col·legi d'Economistes de Cataluya, Carles Puig de Travy, y el director técnico, Xavier Segura, en la presentación de la Encuesta de Situación Económica - Invierno 2026 - COL·LEGI D'ECONOMISTES

BARCELONA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los economistas de Catalunya prevén una "desaceleración progresiva" de la economía debido al impacto de la guerra en Oriente Medio, según recoge la Encuesta de Situación Económica - Invierno 2026 del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC).

El estudio, presentado este viernes por el decano de la institución, Carles Puig de Travy, y el director técnico, Xavier Segura, muestra una caída del optimismo de 10 puntos y un repunte del pesimismo de 8 puntos por parte de este colectivo respecto al anterior sondeo, informa la entidad colegial en un comunicado.

El Índice de Confianza se ha situado en un 5,62 para la economía catalana y un 5,49 para la española (en una escala de 10), cifras que representan un retroceso respecto al otoño (5,79 y 5,59, respectivamente).

Según el CEC, las estimaciones indican que esta confianza continuará retrocediendo durante el año hasta acercarse al 5,43 en Catalunya.

Puig de Travy ha alertado de que el aumento del precio de los carburantes, el gas y las materias primas derivado del conflicto bélico se irá trasladando "progresivamente a todas las cadenas de valor", lo que previsiblemente hará escalar la inflación durante la primavera.

Ha señalado que las medidas implementadas por los gobiernos español y catalán "seguramente ayudarán a suavizar este impacto sobre la economía, las empresas y los hogares", pero ha pedido prudencia en el despliegue de otras medidas que puedan incidir negativamente en la marcha económica, ha dicho.

RODALIES E INFRAESTRUCTURAS

El déficit en infraestructuras y comunicaciones se ha reafirmado como el principal problema de la economía catalana para el 45,1% de los encuestados, seguido de cerca por el déficit fiscal (44,6%).

Los economistas han suspendido con un 1,9 sobre 10 el funcionamiento de Rodalies tras los recientes accidentes en la R1 y la R4, y el 95,6% atribuye el mal servicio al material obsoleto y a la falta de inversión.

Para revertir la situación, el colectivo reclama más inversión (88,3%) y la renovación de la red (72,8%), mientras que un 34,7% apuesta por acelerar el traspaso de la gestión a la Generalitat.

No obstante, el 52,3% se muestra escéptico sobre la utilidad del nuevo Consorcio de Inversiones Estado-Generalitat para resolver estos problemas crónicos.

FINANCIACIÓN Y PESTE PORCINA

Respecto a la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica, la encuesta refleja una división de opiniones: un 33,7% la valora negativamente y un 30,1% positivamente, siendo los aspectos mejor valorados el respeto al principio de ordinalidad y el reconocimiento de la singularidad territorial.

Por otro lado, el 40,7% de los economistas aprueba las acciones del Govern para frenar el brote de peste porcina africana (PPA) localizado en el entorno de Collserola (Barcelona).

El CEC destaca la importancia del paquete de 20 millones de euros en ayudas y la línea de créditos de 50 millones del Institut Català de Finances (ICF) para garantizar la viabilidad de un sector clave para las exportaciones.

RECHAZO AL ACUERDO CON MERCOSUR EN LLEIDA Y TARRAGONA

La encuesta también recoge el posicionamiento de las provincias catalanas sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, concretamente de Lleida y Tarragona.

En Lleida, más de la mitad de los encuestados se muestra en contra por el impacto en el sector agroalimentario, mientras que, en Tarragona, el rechazo en el sector agrario sube hasta el 70,4%, aunque el sector químico (37%) y el turístico (33,3%) ven el acuerdo con mejores ojos por la apertura de nuevos mercados.