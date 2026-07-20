El ecosistema catalán de tecnologías cuánticas tiene 52 empresas y facturó 91,4 millones en 2025

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, durante la inauguración - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sector de tecnologías cuánticas en Catalunya tiene 52 empresas (30 más que en 2019) que generaron una facturación de 91,4 millones de euros anuales y unos 470 empleos en 2025, según un estudio de Acció, la agencia por el crecimiento de la empresa de la Conselleria de Empresa de la Generalitat.

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha asegurado este lunes que el Govern impulsará el desarrollo de este sector "prioritario", durante la inauguración de la jornada 'Desenvolupament de la quàntica empresarial', en la que han participado distintas empresas del ecosistema cuántico catalán.

El estudio demuestra el papel de Catalunya como "polo estratégico" de este sector en Europa y destaca la posición líder de Quside, Luxquanta y Qilimanjaro, empresas catalanas dedicadas a la cúantica.

Sàmper ha destacado: "Catalunya llega a tiempo para liderar esta nueva revolución industrial y sabemos que la revolución cuántica ha empezado".

La secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo, ha asegurado que esta tecnología "puede revolucionar muchos ámbitos" de la economía y la sociedad catalanas, por lo que ha destacado la importancia de transferir el conocimiento y la investigación hacia el mercado.

Ha dicho que desde 2027 el Govern prevé destinar 2,5 millones de euros anuales a este sector, para hacer crecer a las empresas de tecnología cuántica y activar sectores de demanda como telecomunicaciones, farma y ciberseguridad, entre otros.

53 PROYECTOS CATALANES

Las tecnologías cuánticas son un conjunto de tecnologías emergentes que aprovechan los principios de la mecánica cuántica en tres ámbitos: computación cuántica y simulación, para resolver problemas demasiado complejos para los ordenadores clásicos; comunicación cuántica, estrechamente relacionada con el procesamiento de información y codificación de esta, y sensores cuánticos.

El informe señala que entre 2022 y el primer trimestre de 2026 Catalunya ha concentrado el 44,6% de los fondos captados a escala estatal en proyectos de componente cuántico, dentro del programa Horizon Europe, para financiar 53 proyectos que han supuesto una inversión de 40,9 millones de euros (el 2,7% del total de la UE).

También estima que el mercado mundial de las tecnologías cuánticas podría alcanzar un valor de mercado estimado de 215.000 millones de dólares en 2040.

RETOS Y OPORTUNIDADES

Fuentes de Acció han destacado el equilibrio de expectativas entre los retos del sector en Catalunya, ya que las tecnologías cuánticas tienen tiempos de desarrollo muy largos y costes e inversiones elevados.

Estas tecnologías pueden ofrecer soluciones y simulaciones a problemas complejos, sensores más precisos, cadenas de valor e industria auxiliar que dé apoyo a las empresas del ámbito cuántico, y mayor seguridad.