La edición de otoño del Sala Barcelona vuelve al Castell de Montjuïc con unas 20 actuaciones

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición de otoño del ciclo de conciertos Sala Barcelona vuelve al Patio de Armas del Castell de Montjuïc del 23 de octubre al 28 de noviembre con unas 20 actuaciones para ayudar a paliar los efectos de la crisis del coronavirus en las salas de conciertos de la ciudad.

En una rueda de prensa este jueves, el delegado de Derechos Culturales del ICUB, Daniel Granados, y la gerente de la Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc), Carmen Zapata, han celebrado la propuesta ante la situación "crítica" de las salas.

La propuesta cuenta con una inversión de 242.000 euros por parte del Ayuntamiento, y que se eleva a los 270.000 euros con las aportaciones de los patrocinadores, en un ciclo con entradas que oscilarán entre los 12 y los 18 euros para favorecer la asistencia de público.

El ciclo de conciertos al aire libre tendrá un aforo reducido de 400 personas en el Patio de Armas del Castell de Montjuïc, que se adapta a las medidas aprobadas por el Procicat para garantizar la seguridad de los asistentes, artistas y trabajadores.

La programación prevista será viernes y sábado, el público permanecerá sentado durante los conciertos y se dispondrá de sillas y mesas (para los grupos de tres y cuatro personas), y en la adquisición de entradas se permitirá una compra máxima de cuatro por persona.

La programación artística de octubre incluye La Plata, Pony Bravo, Pablo Und Destruktion, mientras que en noviembre estarán IOU3R, Sara Zozaya, Viva Belgrado, Linilab, Obsidian Kingdom, Jardín de la Croix, Guadalupe Plata, Astola y Ratón, The Limboos, Flamingo Tours, The New Raemon, Joe Crepúsculo y Cabiria.

REATIVAR LA ESCENA MUSICAL

Granados y Zapata han coincidido en que uno de los objetivos principales de Sala Barcelona es reactivar la escena musical de la ciudad, apoyar al sector y generar actividad en la cadena de valor de la música en directo.

Zapata ha calificado como éxito la primera edición, con casi 9.000 asistentes, 60 bandas, 35 DJs, y una recaudación de casi 60.000 euros, que se destinarán a paliar los efectos de la crisis en las salas de pequeño aforo.