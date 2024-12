Edicions 62 publica la prosa completa de Joan Maragall en una nueva edición crítica

Las obras completas se culminarán en 2025 con el volumen de traducciones

Edicions 62 ha publicado la prosa completa de Joan Maragall (1860-1911) en tres volúmenes en una nueva edición crítica a cargo de Lluís Quintana e Ignasi Moreta con la que buscan "superar imágenes estereotipadas" del autor y reivindicar su vertiente periodística.

En rueda de prensa este miércoles, Quintana y Moreta han explicado que los volúmenes de 'Prosa completa' reúnen artículos periodísticos de Maragall, prólogos a obras de otros escritores y conferencias "en orden cronológico sin distinción de lengua" en un total de 2.800 páginas: los dos primeros, 391 artículos, y el tercero una miscelánea de textos.

Moreta ha explicado que entre su muerte en 1911 y 1961 se publican cuatro obras completas diferentes de Maragall, pero que era "necesaria" una nueva edición con la belleza de algunas de las ediciones anteriores, manejable y legible.

Quintana y Moreta han explicado que los volúmenes incluyen como material inédito el texto 'Elogios', que no se había publicado a la muerte del poeta en 1911 y que los editores han "reconstruido", 19 'gacetillas' --breves o crónicas periodísticas-- no firmadas pero que Maragall en sus cartas explica que son suyas, y el título de dos artículos censurados, 'La nueva aurora' y 'Agua clara', de los que no se ha conservado texto.

VIGENCIA

Moreta ha asegurado que los volúmenes de prosa sirven para que Maragall "se defienda solo" de imágenes que se tienen del poeta, y ha considerado que algunas son reductoras y sesgadas por la complejidad del autor.

Preguntados sobre el posicionamiento político del autor, tanto Quintana como Moreta ha afirmado que fue "cambiando" con el tiempo, pasando por etapas más catalanistas o más iberistas por la influencia de Miguel de Unamuno.

Moreta ha dicho los textos de Joan Maragall no parecen de época sino que toca temas plenamente contemporáneos y vigentes con un discurso moderno: "Me atrevería a decir que algunas intuiciones que tuvo las entendemos mejor nosotros que sus coetáneos".

TRADUCCIONES EN 2025

Los tres volúmenes de 'Prosa' de Joan Maragall se unen al ya editado de poesía y teatro en 2020 y las obras completas se culminarán en 2025 con el volumen de las traducciones realizadas por el autor, ha explicado el editor de Edicions 62, Jordi Cornudella.

Quintana ha afirmado que no han querido incluir en estas obras completas la correspondencia de Joan Maragall, que "es muy importante" y que ahora se puede consultar digitalmente a través del Arxiu Joan Maragall.

El editor Jordi Cornudella ha afirmado que se conoce a Maragall como autor poético, pero que en cambio su figura como escritor en diarios "ha quedado diluida en el tiempo" y no está asumida en el imaginario colectivo.

Cornudella ha considerado que "sin Maragall es muy difícil de explicar el cambio de siglo" del XIX al XX, ha remarcado que tuvo un grueso de lectores importante y sus opiniones eran tomadas como importantes por la ciudadanía.

El editor ha señalado que sorprende la vigencia de artículos elaborados hace más de un siglo, "muy bien escritos" tanto en catalán como castellano, y ha celebrado que esta edición permita leer a un gran escritor de prosa además de poeta.