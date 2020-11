Eduardo Mendoza destaca la capacidad de reinvención de Barcelona en su historia

Recibe el Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino

El autor barcelonés Eduardo Mendoza, que recibe este lunes el Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, ha asegurado que siempre ha tenido la intención de llevar la historia al terreno narrativo, y ha subrayado que Barcelona es una ciudad "muy interesante, muy activa, mentirosa, con muchos atractivos" para escribir sobre ella y con una alta capacidad de reinvención.

En rueda de prensa telemática, ha destacado que Barcelona es una ciudad "proteica, que va cambiando tanto en la historia, que se va reinventando continuamente como ciudad, incluso físicamente, y que se inventa barrios antiguos y su propia historia".

Ha ejemplificado esa 'ciudad mentirosa' en que cada ciudad crea una imagen de si misma y que a la capital catalana le gusta mucho la escenografía, y ha afirmado que la primera explosión de la Barcelona moderna viene de la mano del 'modernisme' que es "un estilo fantasioso".

El autor ha afirmado que él se lo pasa "muy bien" escribiendo y que ha escrito sobre Barcelona porque es la ciudad que mejor conoce y que le ha permitido entender la evolución histórica.

Ha explicado que es lector de historia pero que cuando la lee "no la ve caminando" como si ocurre en las novelas, ha subrayado que no existe una ciudad más interesante que otra, pero que él tiene en Barcelona su mirada, y ha señalado que no existe una fórmula única para la novela histórica.

Mendoza ha señalado que a él le interesa más que la historia de las personas la historia de una ciudad como Barcelona, su transformación y como va cambiando a lo largo de su historia reciente.

Preguntado por si considera que ha contribuido a la construcción de un imaginario de Barcelona, Mendoza ha dicho que él ha podido contribuir al igual que "otros han contribuido" en el suyo.

"Los que escribimos novelas, los periodistas, los pintores, los músicos van creando una manera de entender la realidad, sino sería una acumulación de datos", ha sostenido el autor de 'La verdad sobre el caso Savolta' y 'Sin noticias de Gurb'.

PANDEMIA

Preguntado por la pandemia, ha afirmado que desconoce lo que ocurrirá pero ha considerado que "no producirá un cambio sustancial" y las relaciones sociales serán las mismas, pero que quizá Barcelona se tendrá que replantear su modelo, cosa que ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia como ha remarcado.

Ha dicho que él prefiere escribir con distancia temporal, ha considerado que la visión histórica requiere que pasen 25 años, "antes es actualidad, sometido a todas las variables posibles", y ha dicho que todavía es pronto para saber si la pandemia ha cambiado sus rutinas a la hora de escribir.

"No sé de qué manera me esta afectando, pero de alguna manera me afectará", ha añadido Mendoza, quien ha dicho que ahora la sociedad sabe que será una situación larga y en la que lleva ya sumida muchos meses.

Mendoza ha afirmado que los premios son una "transfusión necesaria contra inseguridades, cansancio y dejarse llevar" a lo largo de una trayectoria, y ha remarcado que se debe ser fuerte para aguantar en silencio y no tener un poco de reconocimiento.

FÈLIX RIERA

Tanto el comisario de Barcelona Novel·la Històrica, Fèlix Riera, como el teniente de alcalde de Educación y Cultura, Joan Subirats, han destacado de Mendoza la vinculación del escritor con Barcelona.

Riera ha subrayado la "capacidad de dotar rango de realidad a la ficción" en la obra del escritor, que también aporta según él una reflexión de la ciudad a través de la narrativa.

Eduardo Mendoza, que recientemente ha publicado una edición revisada de 'Las barbas del profeta' (Seix Barral), recibirá la tarde de este lunes el Premi Internacional de Novel·la Històrica Barcino, en un acto sin público.