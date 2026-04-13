Eduardo Mendoza ante Sant Jordi: "Hay que decir el Día del Libro"

El escritor Eduardo Mendoza presenta la novela ‘La intriga del funeral inconveniente’, a 13 de abril de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor barcelonés Eduardo Mendoza ha opinado ante la proximidad de la festividad de Sant Jordi que él prefiere que se conozca como el Día del Libro: "Hay que decir el Día del Libro".

"Voy a empezar a hacer la campaña que te dije: Fuera Sant Jordi. Es el Día del Libro", ha dicho en la rueda de prensa de presentación de su nueva novela 'La intriga del funeral inconveniente', junto a su editora Elena Ramírez.

Ha asegurado que antes se le denominaba el Día del Libro, pero que un día "Sant Jordi se metió ahí".

"No pinta nada. Sant Jordi era un maltratador de animales y seguramente no sabía leer. No tiene nada que ver con los libros. No es el patrono de los escritores. Ha aprovechado la fecha y se ha metido ahí", ha subrayado.

"Estoy resignado. Es una jornada dura", ha expresado Mendoza, ante un día en el que previsiblemente volverá a vivir colas de lectores en busca de una firma suya.