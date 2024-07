Educació activa un canal para compartir datos de abandono escolar con los municipios

Incorporará 52 educadores sociales el próximo curso



BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha activado un canal para compartir datos con los municipios que debe servir para intercambiar información de abandono del alumnado para luchar contra el abandono escolar prematuro.

La medida debe permitir a los ayuntamientos hacer seguimiento y orientación en caso de detección de riesgo de abandono y era una "demanda histórica" del mundo local, según ha informado este lunes el departamento en un comunicado.

El departamento ha comenzado este curso a pedir al alumnado un consentimiento informado para poder hacer la trazabilidad, seguimiento y orientación de cada caso en que se detecte riesgo de abandono.

A partir de este consentimiento, la Generalitat ha comenzado a disponer durante estos meses de los datos, primero a nivel interno y, a partir de ahora, también a nivel externo: a través de EACAT, la plataforma extranet de las administraciones catalanas, los municipios solicitarán y recibirán los datos de abandono.

El abandono escolar prematuro incluye a la población que no ha completado la ESO o que, habiéndola finalizado, no ha acabado la formación postobligatoria y no sigue ningún tipo de educación o formación.

De forma paralela, en el curso 2024-2025 se pondrá en marcha una dotación de 52 educadores sociales ubicados en los servicios educativos, que harán seguimiento y acompañamiento de los jóvenes que han abandonado los estudios con la finalidad de que se reincorporen al sistema educativo y colaborarán con otros profesionales de la administración educativa.

De cara al próximo curso también se crearán unas comisiones de seguimiento a nivel territorial y central, compuestas por el referente de la Inspección educativa, el educador social, miembros de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico, el Servicio de Orientación de Ámbito Comunitario y agentes locales, que se reunirán como mínimo trimestralmente para compartir datos.