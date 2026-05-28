Educació cifra en un 11,89% el seguimiento de la huelga en el Maresme y el Vallès hasta las 13

Imagen de archivo - Manifestantes durante la marcha de este miércoles de protesta convocada por las organizaciones sindicales de la enseñanza, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha cifrado el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria de Educación y FP en el Maresme, Vallès Occidental y Oriental de este jueves en un 11,89% hasta las 13 horas.

Han comunicado datos el 76,54% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga, informa el departamento en un comunicado.

Entre el personal convocado está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).