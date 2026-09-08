Educació cifra en un 2,01% el seguimiento de la huelga educativa en Catalunya hasta las 9.30 horas

Docentes durante la manifestación por la huelga educativa, a 8 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Los sindicatos USTEC·STEs, CGT, Intersindical y COS se manifiestan coincidiendo con el inicio del curso escolar, para reclamar la reape - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación de la Generalitat ha cifrado en un 2,01% el seguimiento de la huelga educativa convocada este martes a las 9.30 horas.

En un comunicado, el Departament informa que han comunicado datos el 20,49% de los centros de trabajo con personal llamado a la huelga.

Se incluye docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria de Educación y FP, y otros colectivos de cuyos datos no dispone la Conselleria, como personal de centros de otras titularidad o personal de limpieza y cocina, entre otros.