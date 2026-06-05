Educació cifra en un 8,89% el seguimiento de la huelga en toda Catalunya hasta las 9.30 horas

Docentes en plaza Espanya antes de la manifestación unitaria de este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha cifrado en un 8,89% hasta las 9.30 horas el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament de Educación y FP, que este viernes está convocada en toda Catalunya, informa en un comunicado.

Han dado datos el 30,99% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga este viernes, día en que está convocada una manifestación unitaria en Barcelona, convocada por Ustec·Stes, CGT Ensenyament y La Intersindical --Aspepc·Sps convocada también pero tras firmar el preacuerdo ha desconvocado por su parte--.

Entre el personal convocado está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).