Educació cifra en un 8,89% el seguimiento de la huelga en toda Catalunya hasta las 9.30 horas

Docentes en plaza Espanya antes de la manifestación unitaria de este viernes
Docentes en plaza Espanya antes de la manifestación unitaria de este viernes - EUROPA PRESS
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 5 junio 2026 10:50
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BARCELONA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha cifrado en un 8,89% hasta las 9.30 horas el seguimiento de la huelga del personal docente y laboral de los centros públicos y del Departament de Educación y FP, que este viernes está convocada en toda Catalunya, informa en un comunicado.

Han dado datos el 30,99% de los centros de trabajo con personal llamado a huelga este viernes, día en que está convocada una manifestación unitaria en Barcelona, convocada por Ustec·Stes, CGT Ensenyament y La Intersindical --Aspepc·Sps convocada también pero tras firmar el preacuerdo ha desconvocado por su parte--.

Entre el personal convocado está el personal docente y laboral de los centros públicos y de la Conselleria (servicios educativos, territoriales y centrales, entre otros), y otros colectivos sobre los que no tiene datos (como personal de otras titularidades, personal de limpieza, de cocina o monitores).

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