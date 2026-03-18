Educació cifra en un 9,32% el seguimiento de la huelga docente hasta las 9.30 horas

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga de docentes de Catalunya de este miércoles está teniendo un seguimiento del 9,32% sobre el total de la plantilla convocada, circunscrita a los servicios territoriales de la Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i Aran, según datos de las 9.30 horas facilitados por la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat.

Se trata de la tercera jornada de huelga --prevista para toda esta semana y convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical-CSC-- y Educació señala que un 31,55% de los centros educativos le han comunicado los datos de seguimiento de la huelga.

Están llamados a la huelga de este martes el personal docente funcionario, el interino, el que está en prácticas y el laboral --incluyendo laboral docente, PAE y PAS-- de los servicios territoriales de Catalunya Central, Lleida y Alt Pirineu i Aran, así como el personal de ocio educativo, las guarderías de gestión indirecta y centros públicos de otras titularidades.