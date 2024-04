Educació impulsa la formación en lenguas y matemáticas en 450 centros tras el informe PISA

Fomentará que los docentes se centren en las "competencias esenciales" de cada etapa



BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, ha asegurado que el próximo curso se impulsará un plan de mejora de formación docente de la comprensión lectora en 250 centros educativos de Primaria y ESO y otro sobre aprendizaje de las matemáticas en 200 centros, para paliar los malos resultados del informe PISA de 2022.

En una comparecencia este martes para informar de las primeras iniciativas tras el documento del grupo de expertos impulsor de medidas educativas de Catalunya, ha asegurado que el objetivo es "focalizar la acción docente en las competencias de aprendizaje esenciales" para cada etapa educativa.

Simó ha defendido que este "documento será la base de un pacto de país" con el objetivo de remontar los resultados de PISA en matemáticas y lengua oral y escrita, y reitera que los centros educativos necesitan más herramientas y apoyo y que se trata de dar respuesta con estas nuevas medidas.

Para mejorar los resultados, ha explicado que se potenciarán las "figuras referentes", con una formación a 250 centros para mejorar metodologías de aprendizaje de la lectoescritura; se elaborará una prueba de fluidez y comprensión lectora en Primaria y ESO; y se creará una red de centros.

Por otro lado, se formará a 200 centros para mejorar la competencia en matemáticas de cara al próximo curso, y podrán contar con asesoramiento, materiales didácticos y guías para que los docentes puedan mejorar la enseñanza de esta asignatura.

EDUCACIÓN INCLUSIVA Y FP

Ha afirmado que el Govern continuará impulsando la educación inclusiva, "identificando dónde están las barreras", y ha anunciado que a partir del próximo curso habrá 220 nuevas dotaciones de personal docente de atención a la diversidad y 120 de personal de atención educativa.

También se contempla estabilizar 881 dotaciones de aulas de acogida; revisar el modelo actual de aulas de acogida; y la presentación del plan de choque contra el abandono escolar prematuro en el primer trimestre del curso 2024-2025.

En cuanto a la oferta de FP, la consellera ha afirmado que el próximo curso se incluirá en el currículum de varios ciclos de FP un nuevo módulo de catalán profesional "para profesiones que tienen por finalidad atender a las personas".

Otras medidas pasan por desplegar y acompañar hasta 2030 el plan de educación a tiempo completo "en un marco estructurado y con coordinación con entes locales", y recuerda que, como ya había anunciado, se evaluará el impacto de la jornada intensiva.

"NO DISPONEMOS DEL PRESUPUESTO QUE ESPERÁBAMOS"

Simó ha lamentado que la Conselleria no cuenta con el presupuesto que querría para llevar a cabo todas estas medidas, tras no prosperar los Presupuestos de la Generalitat de 2024: "Nos podría haber permitido tener 50 millones de euros más solo para tirar adelante las propuestas más inmediatas, pero no podemos retrasar la respuesta".

"No disponemos del presupuesto que esperábamos", y ha insistido en que, de todas maneras, la voluntad es cumplir las medidas propuestas, y advierte de que las que comporten un aumento significativo de gasto no se podrán aplicar.