Educación propone destinar 22 millones de euros al Personal de Atención Educativa catalán

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y FP de la Generalitat ha propuesto destinar 22 millones de euros para el Personal de Atención Educativa (PAE) de Catalunya, según han explicado fuentes del departamento a Europa Press.

Lo ha planteado este jueves en la mesa intercentros, en la que está el personal laboral del departamento: el PAE, el de Administración y Servicios (PAS), el de guarderías y el personal laboral docente (profesores de religión, centros integrados y docentes de FP).

Desde la Conselleria explican que estos recursos irán destinados a reforzar los salarios de los PAE, "que son los más bajos de la comunidad educativa", y las mismas fuentes ya aseguraron este miércoles que se trata de una propuesta muy sólida para mejorar las condiciones de este personal.