Eines de País critica el "discurso político" de Sánchez y le pide reformas estructurales

Publicado 01/06/2019 19:26:22 CET

Dice que las empresas catalanas "son competitivas pese a tener que vencer las malas políticas estatales"

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Eines de País, la candidatura impulsada por la ANC a la Cámara de Barcelona, ha criticado el "discurso político" que a su juicio ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado en el Círculo de Economía, y ha pedido reformas estructurales en España.

En un comunicado en Twitter recogido por Europa Press, ha afeado que Sánchez haya hablado sobre el papel de España en la Unión Europea, "pero la realidad es que el Estado español sigue en la cola de los indicadores económicos en la UE, especialmente en cuanto al segundo peor paro".

También ha criticado que la falta de productividad de las empresas catalanas se debe a "las políticas económicas de la Administración en cuestiones tan capitales como el acceso a la financiación, el coste elevado de la energía y la falta de infraestructuras".

Ha destacado que pese a eso, las compañías de Catalunya exportan el 75%, lo que a su juicio demuestra que "son competitivas pese a tener que vencer las malas políticas estatales".

"Exigimos al Estado español que encuentre soluciones rápidas a estos y otros problemas que sí amenazan a la productividad futura del sector empresarial catalán", ha subrayado la candidatura independentista.

EMPRESARIADO CATALÁN

Eines de País también ha afirmado que las declaraciones políticas realizadas por representantes del Círculo de Economía y Fomento del Trabajo "solo representan a sus socios y no a todo el empresariado de Catalunya, que solo está representado por las Cámaras de Comercio".

Por ello, ha defendido que los empresarios deben mantener una postura que respete a la mayoría de ciudadanos, y si debe tomar partido "deberá ser siempre la que represente a la mayoría de los empresarios", y han argumentado que por eso la Cámara de Barcelona preguntará a sus miembros.

Además, ha asegurado que lo que genera inestabilidad en la economía no es la posibilidad de una vía unilateral, sino "el hecho de que los poderes políticos y económicos no respeten la voluntad del pueblo a decidir su futuro", y ha augurado que este proceso se alargará hasta que no se acepte la voluntad popular.

Ha defendido que tras el 1-O Catalunya "crece más que la media española y europea", lo que según la plataforma demuestra que el empresariado sabe trabajar en situaciones de incertidumbre y que los inversores internacionales siguen apostando por Catalunya.

DÉFICIT FISCAL

Eines de País ha resaltado que la economía catalana va bien "pese a tener un déficit fiscal asfixiante y permanente que representa más del 40% de todos los impuestos" que pagan los empresarios y los ciudadanos catalanes.

Ha criticado el "incumplimiento de las inversiones comprometidas por el Estado, llegando poco más del 10% del total", mientras que la contribución de Catalunya es casi del 20%, han apuntado.

Sobre la marcha de empresas de Catalunya, la candidatura independentista ha asegurado que solo cambiaron su sede social o fiscal y que la actividad económica se sigue desarrollando en Catalunya: "Si desean volverlos a cambiar en algún momento, serán bienvenidos, pero de ninguna manera eso debe suponer un condicionante para nada, ni se puede aceptar el alarmismo social".