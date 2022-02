Elena reprocha que el PSC pidiera derogar la 'ley mordaza' y ahora reclame "máxima rigidez"

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha reprochado este miércoles al PSC que se comprometiera en su momento a derogar la 'ley mordaza" y ahora reclamen aplicarla "con la máxima rigidez".

"No me sorprende que no la hayan derogado, pero sí que sean los principales garantes de que se cumpla con la máxima rigidez, con mano de hierro. Es la ley que decían que era más propia de la Hungría de Orban que de un régimen democrático", ha recalcado en respuesta a una interpelación del diputado del PSC-Units Ramon Espadaler en el pleno del Parlament.

Así, ha explicado que todas las administraciones fijan criterios de interpretación en el cumplimiento de leyes y normas, y que los que han establecido en relación a la 'ley mordaza' van en la línea de lo que marca el Tribunal Constitucional en relación a los derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Lo ha reiterado también en respuesta a otra interpelación sobre el mismo tema del diputado de Cs Matías Alonso, en la que ha concretado que algunos de los criterios que aplicarán es separar la instrucción del levantamiento de actas, y que cuando se tenga que sancionar a alguien por algún delito se dirija a la persona concreta y no al colectivo en su conjunto que organiza una movilización.

PRUEBA PILOTO

En otra interpelación de ERC, el conseller se ha referido a la prueba piloto de selección de agentes de policía local en el Maresme (Barcelona) que llevan a cabo desde febrero junto el Consell Comarcal del Maresme y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

Según Elena, este proyecto aporta "más agilidad y rapidez a la hora de poder acceder a más agentes en momentos punta o de dificultad, sobre todo durante el verano", evita que los ayuntamientos tenga que hacer este proceso y unifica criterios y exigencia en la contratación de agentes.

Por ello, ha explicado que la voluntad es intentar generalizar esta iniciativa a toda Catalunya y abordarla en el marco de la reforma de la ley de la policía, entre otras cuestiones.