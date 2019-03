Elsa Artadi viaja a Nueva York para participar en actos sobre igualdad de género

Publicado 13/03/2019 17:14:15 CET

BARCELONA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, viaja este miércoles y jueves a Nueva York (Estados Unidos) para participar en varios actos y foros sobre la igualdad efectiva entre hombre y mujer, según un comunicado del Govern.

A las 18.30 de este miércoles (hora local) presidirá la recepción que la Delegació del Govern en Estados Unidos ofrecerá a las participantes de la Comission on the Status of Women (CSW) de la ONU, el "foro de más alto nivel para avanzar en la igualdad efectiva entre mujeres y hombres a nivel global".

El jueves a las 11 participará en el acto del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC) durante la CSW, sobre 'Los sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas'.

El CNDC también organiza un acto para visibilizar la tarea de este órgano: intervendrán su presidenta, Núria Balada; la primera presidenta de la entidad, Joaquima Alemany; la vicepresidenta, Núria Ramon, y la vicepresidenta segunda, Montse Pineda.

Y a continuación, celebrará una mesa redonda sobre 'Los principales retos del CNDC para el empoderamiento de las mujeres y las niñas'.

Además, a las 15 horas Artadi asistirá al acto 'Women in Parliament' que organiza la International-Parliamentary Union, y después acudirá a la conferencia '2019 Women's Empowerment Principles Forum'.