"No podría haber hecho un libro de memorias", asegura

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor mallorquín Emili Manzano evoca recuerdos e impresiones en el libro 'Me'n record' (Llibres Anagrama), una colección de estampas en las que repasa vivencias íntimas y la memoria colectiva de su generación y la isla de Mallorca en lo que ha definido como el tipo de libro "más democrático que existe porque cualquiera de sus lectores lo puede escribir".

En una entrevista con Europa Press, ha asegurado que es el tipo de libro más democrático porque "no hay otra materia que la que uno ha vivido y recordado, no hay imaginación, no hay trama, no hay personajes, no hay construcción de psicología; son recuerdos", y ha añadido que al final del volumen se ofrecen unas páginas de cortesía a los lectores para que puedan continuarlo.

El libro cuenta con unos 300 recuerdos, todos ellos iniciados con 'Me'n record' (Me acuerdo), una fórmula narrativa que inició el escritor norteamericano Joe Brainard en los años 70 con 'I remember' y que Manzano ahora adapta con "chorritos" de sus recuerdos.

"No podría haber hecho un libro de memorias", ha explicado Manzano, quien ha dicho que tiene una buena memoria para los recuerdos de cosas muy banales que si se tratan de una forma literaria y articulando un relato se pueden erigir en un libro, a lo que suma su gusto por contar cosas.

Manzano (Palma, 1964) ha explicado que ha ido realizando la selección de recuerdos dejando fluir la memoria, pero que también ha incluido unos "borradores" de una novela familiar y otra de iniciación, y que hay un hilo narrativo y una voluntad de construcción en el volumen.

Ha subrayado que la mayoría de los recuerdos son suyos, pero que también hay recuerdos familiares explicados por sus padres a través de sus recuerdos, y que en algunos también ha puesto "un poco de literatura" en un juego con el lector.

LENGUA

El también filólogo ha dicho que cuando escribe se preocupa mucho por el estilo, pero que en este caso al comenzar cada recuerdo con la misma expresión, esto le hacía "más de muleta que de limitación".

Ha confiado en que la lengua en la que está escrito el libro haga disfrutar a los lectores, con formas dialectales baleares y en la que recupera formas verbales legítimas con el habla y la escritura mallorquina: "Desde el punto de vista lingüístico, es un libro serio".

Comparado con su libro de debut, el volumen de cuentos 'Pinyols d'aubercoc', ha afirmado que en el primero había una apuesta por una lengua "más genuina, arcaizante, era como un libro 'noucentista" en la que recuperaba palabras que no quería que se perdieran, mientras que en 'Me'n record' la situación ya está más normalizada.

MALLORCA

Ha señalado que Mallorca aparece pero que no ha querido convertirla en tema, un aspecto que cree que hacen muy bien escritores como Sebastià Alzamora, Llucia Ramis y Melcior Comes con novelas en las que reflejan los cambios en la isla, y lo ha ejemplificado diciendo: "Ellos hacen documentales y yo hago una postal".

Manzano ha dicho que él no se ve como un narrador de grandes temas, y ha dicho que otro libro que está preparando es un diccionario alfabético, con palabras que para él tienen un sentido y que irán acompañadas de historias: "Uno debe saber los formatos en los que está cómodo".