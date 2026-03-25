Empieza en el DHub Barcelona el 52 Congreso de Parques y Jardines, que se celebrará hasta el sábado

Frias durante su intervención. - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El DHub de Barcelona acogerá desde este miércoles hasta el sábado el 52 Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos (Parjap) con el lema 'Patrimonio vivo: transformando el paisaje urbano'.

En la apertura han intervenido el presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Publicos (AEPJP), Pedro Calaza, y la gerente de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic de Barcelona, Sonia Frias.

El congreso lo organiza la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en colaboración con el Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona.

Se celebra en Barcelona en el marco de la Capitalidad Mundial de la Arquitectura y la conmemoración del Año Gaudí.

"SOÑAR Y DISEÑAR" EL FUTURO

Calaza ha afirmado que celebrar este congreso en la capital catalana les permite "soñar y diseñar" la gestión urbana del futuro.

"El primer congreso se hizo en Barcelona y ahora volvemos a los orígenes y retomamos el cariño y la construcción de un futuro de ciudades más amables" ha añadido Calaza.

CIUDAD MILENARIA

Frias ha remarcado que el lema del congreso está muy ligado a Barcelona: "Es una ciudad milenaria en la que cada época ha dejado su huella y el verde ha sido siempre un elemento esencial para explicar nuestra historia, cultura y la forma de habitar la ciudad".

También ha subrayado que el futuro "pasa por ciudades más sostenibles y resilientes, ya que el verde es estratégico para mitigar los efectos del cambio climático".

EL CONGRESO

Hasta el sábado profesionales de todos los ámbitos relacionados con los parques y jardines compartirán experiencias, proyectos y visiones sobre cómo preservar el patrimonio verde, poniendo el foco en la gestión de los espacios patrimoniales.

Durante el congreso, que se articulará en 4 bloques (paisaje y territorio, transformación de espacios patrimoniales, restauración de jardines históricos y gestión colaborativa de espacios patrimoniales) se entregarán los Premios Nacionales de Jardinería PARJAP 2026, que reconocen la excelencia del sector verde en España.