Empieza el juicio al acusado de matar a un menor en Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) en 2023

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio con jurado popular al acusado de asesinar de un disparo a un menor de edad en Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) en mayo de 2023 ha comenzado este lunes en la Audiencia de Barcelona con la constitución del jurado y la lectura de los escritos de las partes.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, hacia las 5 horas del 1 de mayo, el acusado, de 40 años en el momento de los hechos, se apostó frente al número 9 de la calle Sant Martí, donde residía, y efectuó varios disparos con un arma estilo revólver, uno de ellos dirigido a la cabeza del menor, de 15 años.

El ministerio público sostiene que el acusado actuó "con la intención de matar", o que al menos pudo prever que ese sería el resultado, y que usó un arma para la que no tenía licencia, del calibre 22 LR.

El menor, que recibió el impacto cuando estaba de espaldas, sufrió un traumatismo craneoencefálico abierto que le provocó la muerte en pocos minutos, a pesar de que recibió asistencia médica "casi inmediatamente".

Por su parte, el acusado huyó del lugar y no fue detenido hasta la 1 de la tarde del mismo día, siendo localizado en la C-17 a su paso por Les Masies de Voltregà (Barcelona).

Durante el registro su domicilio se localizaron 46 cartuchos del calibre 22 LR, cuya tenencia y uso está prohibida salvo para funcionarios especialmente habilitados, así como una pistola y un fusil de 'airsoft' y dos carabinas de aire comprimido para los que no tenía permiso ni del Ayuntamiento ni de la Guardia Civil.

PIDE 18 AÑOS

La Fiscalía pide para el acusado --en prisión provisional desde el 4 de mayo de 2023-- 18 años de cárcel por un delito de asesinato, 1 año por tenencia ilícita de armas y 2 más por el delito de depósito de municiones, y que indemnice a la familia del fallecido con 170.000 euros.

En el juicio, que está previsto que termine el martes 11 de noviembre con la entrega del objeto al jurado, declararán varios testigos de los hechos, dos de ellos protegidos, así como familiares del menor y los mossos que acudieron al lugar y detuvieron al acusado, entre otros.