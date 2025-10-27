Empieza el juicio a dos acusadas de matar a un hombre con metadona en Barcelona en 2021

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio a dos acusadas de matar a un hombre en 2021 en Barcelona echándole metadona en la bebida para robarle ha comenzado este lunes en la Audiencia de Barcelona con la constitución del jurado popular.

El 12 de agosto de 2021, las dos acusadas presuntamente fueron al domicilio de la víctima para consumir drogas y, sin que se diese cuenta, vertieron un bote y medio de metadona en su bebida.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía consultado por Europa Press, las acusadas actuaron de común acuerdo y "tuvieron que ser conscientes de que esta dosis podía producirle la muerte" o, al menos, asumieron el riesgo de que pondrían en peligro su vida.

Aprovechando los efectos de esta sustancia, abrieron la caja fuerte y se apoderaron de dinero, relojes y joyas, así como otras pertenencias, como los mandos de una Play Station, y se fueron.

Vendieron los mandos de la Play Station en un establecimiento de compraventa de productos de segunda mano de Barcelona.

MURIÓ DE UNA SOBREDOSIS

El cuerpo de la víctima, que acabó muriendo a causa de la ingesta de esta sustancia, fue hallado al día siguiente en el domicilio, mientras que las presuntas autoras fueron detenidas en febrero de 2022 y, desde entonces, se encuentran en prisión provisional.

Fiscalía pide para cada una 18 años de prisión --14 por homicidio, con las agravantes de abuso de superioridad y de aprovechamiento de las circunstancias del lugar, y 4 por robo con fuerza--, e indemnizar con 130.000 euros a los familiares del fallecido.