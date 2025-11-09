La empresa LC Paper ahorra 105 toneladas de CO2 al año con un nuevo sistema de depuración de aguas

GIRONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana de origen familiar LC Paper ha implementado un nuevo sistema de depuración de aguas que les permite ahorrar hasta 105 toneladas anuales de CO2 y hasta 120.000 euros de costes productivos cada año en su planta de Besalú (Girona), informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este domingo.

Como fabricantes de papel, la actividad de la compañía realiza un proceso de depuración de aguas, una actividad que requiere de oxígeno, que hasta el momento les suministraba un proveedor externo, pero que ahora pueden aprovechar directamente en sus propias instalaciones.

LC Paper ha contado con el apoyo de Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Conselleria de Empresa y Trabajo, y con 90.000 euros de la línea de ayudas para proyectos de innovación tecnológica Green, que cuenta con una dotación económica procedente del Fons Climàtic de Catalunya.

La empresa cuenta con una depuradora que se basa en un método biológico: a partir de un cultivo de bacterias consiguen separar los residuos del agua limpia que después vuelven a circular.

Para mantener el cultivo que necesitan para esta actividad requieren de oxígeno, que garantiza la regulación de estos elementos, y hasta finales de 2024 LC Paper adquiría un tanque de oxígeno que les proporcionaba un proveedor, lo que implicaba un proceso industrial altamente intensivo en energía y en emisiones.

La nueva técnica, por medio de un sistema mecánico, permite absorber aire a partir del cual se obtiene el oxígeno necesario para inyectar en el agua que se quiere tratar, ahorrando costes económicos y emisiones asociadas al sistema anterior.

El ceo de LC Paper, Pau Vila, ha explicado que el proyecto nació de una necesidad empresarial de reducir costes económicos y de la voluntad de disminuir también las emisiones de CO2: "No sólo lo hemos conseguido, sino que ahora tenemos una nueva tecnología que además nos permite alcanzar los mismos resultados con menor impacto ambiental".