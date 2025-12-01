Las empresas británicas invierten 204 millones en Catalunya hasta junio

Los participantes en la presentación del barómetro. - BRITISH CHAMBER

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las empresas británicas invirtieron 204 millones de euros en Catalunya entre enero y junio de este año, según el Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión del Reino Unido en España, informa la British Chamber of Commerce in Spain en un comunicado este lunes.

Esta cifra sitúa a Catalunya como la segunda comunidad autónoma con un mayor volumen de inversión por parte de empresas británicas, solo por detrás de Madrid, que sumó 767 millones, mientras que el total fue de 1.077 millones.

La inversión se concentró mayoritariamente en los sectores de comercio al por mayor, las actividades inmobiliarias, las deportivas y las cinematográficas.

La presidenta de la entidad, Isabel Perea, ha señalado que "la relación entre España y Reino Unido sigue siendo un pilar estratégico para ambos países".

El director ejecutivo de Acció, Joan Romero, ha subrayado que Catalunya cuenta con 955 filiales de empresas británicas, el 10% del total.