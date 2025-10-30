Las empresas catalanas de media alta y alta tecnología aumentan su facturación un 5,7% en 2023

Archivo - Laboratorio de productos farmacéuticos. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas catalanas de los sectores de alta tecnología y tecnología media alta aumentaron su facturación un 5,7% interanual en 2023, según un comunicado del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) este jueves.

El crecimiento es 1,6 puntos porcentuales más elevado que el del total de empresas industriales y de servicios, y permite que el volumen de negocios de estas compañías alcance los 87.608,9 millones de euros.

El Idescat ha destacado el crecimiento de las ventas de las empresas manufactureras de alto contenido tecnológico, con un 10,2% más, y, especialmente, la fabricación de productos farmacéuticos (+10,1%).

También ha destacado las empresas de servicios de alta tecnología, con un 9,3% más, y ha subrayado que las dedicadas al cine, radio, televisión, telecomunicaciones y servicios TIC han crecido un 9,8%.

Ha señalado que estas empresas se caracterizan por su elevado volumen de gasto en I+D interna, con 2.540,3 millones, un 18,5% más y el 73% del gasto realizado en Catalunya por el conjunto industrial.