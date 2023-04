Empresas catalanas presentan su transformación sostenible a directivos colombianos

Peñas (Andi) dice que no hay sostenibilidad si no hay un verdadero compromiso empresarial



BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Empresas como Acciona, Naturgy, DNV, Unilever España, Puerto de Barcelona, CaixaBank, Prologis, Agbar o Tersa han presentado sus planes de transformación sostenible a directivos de empresas colombianas en el marco de la 'Ruta Barcelona Sostenible 2023', ha explicado la organización en un comunicado este lunes.

El Colectivo Traso y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi seccional Bolívar) han impulsado el encuentro con el objetivo que las empresas del país sudamericano puedan implementar estos sistemas.

La gerente de Andi seccional Bolívar, María Claudia Peñas, ha explicado que "las empresas deben pasar del Business to Business al Business to Society", ya que, en sus palabras, no hay sostenibilidad si no hay un verdadero compromiso ético por parte del tejido empresarial.

La Ruta se dividió en cinco días entre el 10 y el 14 de abril, con una primera jornada dedicada a una conferencia del director de Be Shared, Alberto Chinchilla.

La segunda jornada se celebró en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y contó con una conferencia sobre 'tendencias globales en sostenibilidad y avances en la regulación' de la socia de KPMG Jerusalem Hernández, dos mesas redondas y una charla impartida por el director del Observatorio de la Sostenibilidad en la UPF, Oriol Montanyà.

Los directivos participantes visitaron distintas empresas de Barcelona para conocer cómo llevan a cabo la gestión sostenible en sus instalaciones.

"ACTIVAR LA INNOVACIÓN"

El World Trade Center acogió la tercera jornada formativa con una conferencia sobre ética empresarial y RSC impartida por el profesor de Iese Joan Fontrodona, y otra charla sobre el papel de las infraestructuras como nexo conector entre la sociedad y las empresas del director global de Sostenibilidad de Acciona, José Luis Blasco.

En el cierre de la jornada, la directora de RSC y Objetivos de Desarrollo Sostenible del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montse Novell, pidió "activar la innovación tecnológica, las alianzas y la sostenibilidad poniendo a las personas en el centro".

En el último día de la 'Ruta Barcelona Sostenible 2023', los directivos visitaron La Fageda, un proyecto "de carácter social de referencia internacional" y reconocido por ser una fundación que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con capacidades diferentes.