Enaire incorpora tecnología 3D en un radar "clave" para el control del tráfico aéreo de Catalunya

Izado del nuevo radomo del radar de Enaire en Begas (Barcelona). - ENAIRE

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El gestor estatal de navegación aérea Enaire está en proceso de instalar el nuevo radar de Begas (Barcelona), un sistema "clave" en la gestión del tráfico aéreo en Catalunya, y que contará a partir de ahora con tecnología 3D, ha informado la compañía este miércoles en un comunicado.

La incorporación de este tipo de tecnología supone un progreso en la capacidad de detección del radar, un sensor que en el caso del radar de Begas cubre la vigilancia del tráfico aéreo en el noroeste de la Península.

Las tareas de sustitución del radar de Begas, que cuentan con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, comenzaron a principios de este año con la retirada de las antiguas antenas y colocación de unas nuevas y de un 'radomo', una esfera envolvente que protege las antenas de la degradación.

La actuación, explica Enaire, era necesaria para garantizar las prestaciones del radar, así como para llevar a cabo una actualización tecnológica de los sistemas del radar primario.

Los trabajos de instalación, adaptación y configuración del nuevo radar tendrán una duración de 6 meses aproximadamente, y Enaire ha instalado ya de manera temporal un radar provisional para reducir el impacto durante este periodo.