Endesa finaliza las obras de mejora de la red eléctrica de Vallromanes (Barcelona)

Obras de Endesa en Vallromanes - ENDESA

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado diversas actuaciones de mejora en el red eléctrica de Vallromanes (Barcelona), con una inversión superior a los 270.000 euros, que ha permitido reforzar el suministro eléctrico a más de 11.000 clientes del entorno metropolitano norte, ha informado en un comunicado este miércoles.

Concretamente, las mejoras benefician a 6 municipios de la comarca del Vallès Oriental: Vallromanes, Montornès del Vallès, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles y Vilanova del Vallès; 4 del Maresme: Alella, Premià de Dalt, Teià y Tiana y Badalona en el Barcelonès.

A través de su filial de redes, e-distribución, Endesa ha ejecutado una nueva línea subterránea de media tensión a 25 kilovatios que permite interconectar dos líneas existentes, creando así lo que se conoce como anillo eléctrico.

Esto permite que ante incidencias o indisposiciones en alguna de las líneas principales se pueda dar servicio a los vecinos por vías alternativas recuperando más rápidamente la potencia.

Las obras han incluido la instalación de casi 1 kilómetro de cableado de media tensión, que se extiende principalmente por la avenida del Golf y la avenida de Can Corbera.

En paralelo, el proyecto también ha incluido la reforma de un centro de transformación para adaptarlo a la nueva configuración de la red, así como el desmantelamiento de una línea de media tensión aérea y un punto de transformación aéreo, situado en la avenida de Can Corbera, además de la instalación de 150 metros de nueva red subterránea de baja tensión a 400 voltios.