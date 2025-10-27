Endesa inaugura en Reus (Tarragona) un nuevo punto comercial

TARRAGONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha inaugurado en Reus (Tarragona) un 'Punt Endesa', un nuevo concepto de tienda para ganar proximidad en la atención comercial.

Situado en la calle Camí de Riudoms, es el cuarto punto de atención comercial de la empresa en la comarca, según ha informado este lunes en un comunicado.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer al usuario "una experiencia de atención al cliente totalmente renovada: más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

Incorpora la última tecnología así como una ambientación cálida que evoca "los valores del hogar para que los clientes se encuentren como en casa".

La tienda cuenta también con zonas diferenciadas para asesorar y para explorar soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.